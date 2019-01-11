Рубль оказался самой недооцененной валютой в мире

Российский рубль оказался последним в списке валют по степени недооцененности по отношению к доллару США. К такому выводу пришли аналитики на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить паритет покупательной способности валют.

Как пишет журнал The Economist, стоимость бигмака в McDonald's отражает то, насколько недооценена валюта каждого государства, где присутствуют рестораны сети. Теория о паритете покупательной способности валют гласит, что в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Разница в этом объеме и позволяет выявить недооцененность.

По последним данным, в России бигмак стоит 1,65 доллара (110 рублей), в то время как в США – 5,58 доллара (373 рубля). Таким образом, российский рубль занимает последнее место: по оценке издания, рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. Отмечается, что показатель за год ухудшился, так в январе 2018 года, рубль был недооценен на 57%.

Перед Россией в списке стоит Украина. По оценке аналитиков, украинская гривна недооценена на 65%.

Только три валюты в мире оказались переоценены: это швейцарский франк, а также норвежская и шведская кроны.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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