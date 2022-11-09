Трос раздора: в Челябинске вновь вспыхнули споры о разделителях на дороге

В Челябинске с новой силой вспыхнули споры о тросовых разделителях на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема обсуждается уже в года – первые тросы на городских улицах начали натягивать в конце ноября 2020-го. Тогда в мэрии объяснили это тем, что, согласно федеральным требованиям, встречные направления движения четырехполосных дорог должны быть разделены, чтобы исключить выезд автомобилей на встречную полосу.

Челябинцы указали чиновникам, что федеральные требования установлены для автомобильных дорог, а в городе таковых практически нет – есть улицы с проезжей частью.

С тех пор тросы то устанавливают, то убирают. И там, где их сняли, тут же происходят ДТП.

Так, сегодня на Университетской Набережной водитель Тойоты решил развернуться в месте, где недавно сняли тросы. Во время этого маневра легковушку задел грузовик. Уворачиваясь друг от друга участники столкновения зацепили микроавтобус дорожников и еще пару машин.

Тем временем, стало известно, что в Калининском, Центральном и Металлургическом районах начали устанавливать новые тросовые разделители. Это вызвало новые споры в соцсетях: одни утверждают, что без разделителей челябинских автомобилистов не научить соблюдать ПДД, другие настаивают, что тросы, как и столбики, на проезжей части – абсолютное зло.

Сторонники последней точки зрения настаивают, что установка разделителей – это борьба со следствием, а устранять нужно причину:

«Проблема том в том, что с причиной никто и не борется, продолжают расширять дороги в городе, не создавая условий, чтобы машины не гоняли».

«Как раз установка тросов – это борьба со следствием: вначале бездумно расширяют, потом ставят тросы как на каком-то автобане, но мы же в городе живем, тут же большое количество людей, тут не должно быть автобанов», – пишут горожане.

Челябинск, Павел Зварзин

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