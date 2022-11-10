Возобновление трамвайного движения в Челябинске откладывается

Возобновление движения трамваев в Ленинском районе Челябинска откладывается.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамвайное движение в Ленинском районе областного центра планируется полностью восстановить к утру 28 ноября, хотя запустить его должны были к середине ноября.
Перенос связан со срывами сроков поставки материалов, сообщает телеграм-портал «Челябинский общественный транспорт».
На время проведения работ продолжают свою работу компенсационные маршруты.
Автобус КМ – обслуживают 6 автобусов большого класса:
1 – КМ Чистопольская: следует от остановки Харлова по Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийской до остановки Чистопольская, обратно по Новороссийской, Гагарина до остановки Харлова»;
2 – КМ Харлова (КБС): следует от остановки Харлова по Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийской, Гагарина до остановки Харлова. Интервал движения КМ – 20 минут.
Так же будет задействован трамвай-челнок «пос. Первый Плановый – Дзержинского – ЗЭМ».
В настоящее время ведутся работы по Дзержинского от Гагарина до Многостаночников, на Новороссийской от Машиностроителей до Чистопольской, включая разворотное кольцо.
Челябинск, Виктор Елисеев
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