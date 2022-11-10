Возобновление трамвайного движения в Челябинске откладывается

Возобновление движения трамваев в Ленинском районе Челябинска откладывается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамвайное движение в Ленинском районе областного центра планируется полностью восстановить к утру 28 ноября, хотя запустить его должны были к середине ноября.

Перенос связан со срывами сроков поставки материалов, сообщает телеграм-портал «Челябинский общественный транспорт».

На время проведения работ продолжают свою работу компенсационные маршруты.

Автобус КМ – обслуживают 6 автобусов большого класса:

1 – КМ Чистопольская: следует от остановки Харлова по Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийской до остановки Чистопольская, обратно по Новороссийской, Гагарина до остановки Харлова»;

2 – КМ Харлова (КБС): следует от остановки Харлова по Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийской, Гагарина до остановки Харлова. Интервал движения КМ – 20 минут.

Так же будет задействован трамвай-челнок «пос. Первый Плановый – Дзержинского – ЗЭМ».

В настоящее время ведутся работы по Дзержинского от Гагарина до Многостаночников, на Новороссийской от Машиностроителей до Чистопольской, включая разворотное кольцо.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»