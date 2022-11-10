В Челябинске эвакуировали педагогов и учащихся нескольких школ

Утро в челябинских школах началось с череды эвакуаций.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об экстренной эвакуации сегодня, 10 октября, утром сообщили учащиеся школы №41.
По словам школьников, занятия в образовательном учреждении отменили, а всех учащихся отправили по домам.
Чуть позднее стало известно об эвакуации сотрудников и учеников школы №22.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, сообщения о минировании сегодня поствупили еще в две школы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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