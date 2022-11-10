Востапитателя челябинского детского сада будут судить за жестокое обращение с воспитанником

В Челябинске воспитатель дошкольного учреждения предстанет перед судом за жестокое обращение с воспитанником.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением.

Расследованием установлено, что в декабре 2021 года женщина, работавшая воспитателем детского сада, подошла к трехлетнему воспитаннику, который сидел за столом во время обеда, но отказывался от еды. Взяв его руку с ложкой, педагого стала насильно кормить ребенка, после чего ударила его рукой по лицу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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