В Челябинске целый поселок остался без водоснабжения

мунальной аварии челябинский поселок остался без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезная коммунальная авария произошла вчера, 9 ноября, в Советском районе областного центра. Об этом челябинцы сообщили в социальных сетях.

По словам южноуральцев, ЧП произошло на улице Блюхера у одного из сетевых магазинов: утром у расположенной поблизости электроопоры забил фонтан воды. В результате без водоснабжения остался поселок АМЗ.

Горожане рассказывают, что в настоящее время в домах нет холодной и горячей воды. По данным МУП «ПОВВ», авария произошла на водоводе большого диаметра.

В мэрии сообщили, что аварию устранить планируется сегодня к 15:00. ПОВВ начало подвоз воды жителям отключенного поселка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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