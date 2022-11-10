В Челябинской области вынесли приговор коммунальщикам, укравшим 50 миллионов рублей

В Еманжелинске руководители и учредитель теплоснабжающей организации осуждены за хищение свыше 50 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал учредителя и двух бывших директоров ООО «Уралсервис» виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В суде установлено, что с 2017 по 2019 год коммерсанты собирали с населения плату за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. При этом поставщикам ресурсов предоставляли ложные сведения об отсутствии средств, необходимых для оплаты по договорным обязательствам.

В общей сложности они присвоили более 50 миллионов рублей, предназначенных для оплаты счетов ресурсоснабжающих организаций. Похищенными деньгами аферисты распорядились по своему усмотрению.

Суд приговорил собственника компании к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его соучастники получили по 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому.

Кроме того, им запрещено заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком от 2 до 3 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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