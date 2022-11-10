В Златоусте неуправляемая фура улетела в траншею с рабочими

В Челябинске рабочие коммунального предприятия погибли под большегрузом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, смертельная авария произошла сегодня, 10 ноября, в Златоусте на улице Металлистов.
В 13:55 33-летний водитель автомобиля МАН, двигаясь на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода.
Находившиеся в траншее два работника коммунального предприятия погибли на месте. Это мужчины 22 и 24 лет, их личности устанавливаются.
По словам водителя большегруза, у фуры отказали тормоза. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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