В Златоусте неуправляемая фура улетела в траншею с рабочими

В Челябинске рабочие коммунального предприятия погибли под большегрузом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, смертельная авария произошла сегодня, 10 ноября, в Златоусте на улице Металлистов.

В 13:55 33-летний водитель автомобиля МАН, двигаясь на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода.

Находившиеся в траншее два работника коммунального предприятия погибли на месте. Это мужчины 22 и 24 лет, их личности устанавливаются.

По словам водителя большегруза, у фуры отказали тормоза. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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