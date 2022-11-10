«Трактор» потерпел поражение в первом матче выездной серии

Челябинский «Трактор» вчистую проиграл «Адмиралу» из Владивостока – 0:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева открыли счет уже на первой минуте матча. Отличился нападающий «Адмирала» Александр Горшков.

После этого челябинцы стали ощутимее активней соперников. В первом периоде они сделали 25 бросков, из них 11 – в створ ворот владивостокцев. Хозяева существенно отстали от «черно-белых» по этим показателм – 16 и 7 соответственно. Но счет до сирены на перерыв так и не изменился – 1:0 в пользу хозяев.

Во втором периоде игра развивалась по такому же сценарию: быстрый гол «Адмирала» (Рудольф Червены на 23-й минуте матча) и тщетные попытки южноуральских хоккеистов переломить ситуацию. Впрочем, теперь уже ощутимо чувствовалось преимущество хозяев: на их 23 броска челябинцы ответили лишь 16. В итоге на второй период команды ушли уже при счете 2:0 в пользу клуба из Владивостока.

В третьем игровом отрезке хозяева сосредоточились на обороне. «Трактору» так и не удалось вскрыть голкипера «Адмирала». За две минуты до финальной сирены гости сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока, этим и воспользовались владивостокцы. Все тот же Александр Горшков отправил шайбу в пустые ворота – 3:0, не слишком хорошее начало выездной серии для челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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