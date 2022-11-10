Ректор МГТУ подал в отставку

В магнитогорском вузе меняется руководство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ректор Магнитогорского государственного технического университета им Г.И. Носова Михаил Чукин ушел со своего поста сегодня, 10 ноября.

По информации пресс-службы вуза, Чукин подал заявление об уходе по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя будет Дмитрий Терентьев.

Терентьев родился в 1978 году в Белорецке (Башкирия). В 2000 году окончил МГТУ им. Г.И.Носова по специальности «Металлургические машины и оборудование. В 2003 году окончил аспирантуру. В 2004-2005 годах – старший преподаватель, затем доцент кафедры «Механического оборудования металлургических заводов» МГТУ. С 2006 года доцент кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением и сварочного производства». С 2008 года доцент, а затем профессор кафедры «Машин и технологий обработки давлением и машиностроения».

С 2008 по 2010 год начальник учебно-методического управления МГТУ им. Г.И. Носова. С августа 2014 года по февраль 2020 года директор института заочного обучения МГТУ им. Г.И.Носова. С февраля 2020 года по ноябрь 2021 года директор института элитных программ и открытого образования МГТУ им. Г.И.Носова. С ноября 2021 года – проректор по образовательной деятельности МГТУ им. Г.И.Носова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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