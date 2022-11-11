В Челябинске возбудили уголовное дело о краже в библиотеке

Кража из челябинской библиотеки переросла в уголовное дело.
Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло в ночь на 1 ноября в детской библиотеке, расположенной в микрорайоне Чурилово. Новую библиотеку планировали открыть в конце ноября этого года.
«Помещение новой библиотеки по улице Зальцмана, 40, в котором обустройство вышло на финишную прямую, было ограблено в ночь на 1 ноября. Злоумышленники сняли 43 дизайнерских светильника и 4 бра, вынесли пылесос и инструменты подрядчика», – рассказали в пресс-службе мэрии.
Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Ущерб оценен в 211 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле Тракторозаводской районной прокуратуры.
Челябинск, Виктор Елисеев
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