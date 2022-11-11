В Челябинске не первый год заливает школу

Филиал одной из школ Челябинска несколько лет страдает от протекающей крыши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продолжительные снегопады и дожди вновь обострили застарелую проблему филиала лицея №35. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

«Хотела бы обратить внимание на аварийную ситуацию, которая сложилась в филиале лицея №35 по адресу Салавата Юлаева, 3Б, – пишет челябинка. – Второй день с потолка на третьем этаже лицея падают плитки и капает вода... По счастливой случайности, никто из детей не пострадал, пока..."

По словам горожанки, это происходит уже не первый год. И если администрация лицея что-то и предпринимает, этого явно недостаточно.

Женщину поддерживают и другипе южноуральцы. «Мало того, что на данный момент это сырость, скользкий пол, а позже это перерастет в плесень... Смотря на ремонт головного лицея, создается впечатление, что про филиал забыли или его не существует..." – недоумевает еще одна челябинка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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