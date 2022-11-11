В уральском ЗАТО замдиректора похоронного агентства заказал конкурента

Житель Озерска предстанет перед судом за подготовку покушения на работника ритуальной организации.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя ЗАТО Озерск. Он обвиняется в подготовке покушения на сотрудника похоронной фирмы, и также незаконных приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
По версии следствия, мужчина, занимавший пост заместителя директора ритуального бюро, предложил своему знакомому 100 тысяч рублей, если тот выстрелит в ногу работнику конкурирующей фирмы.
Ружье и патроны замдиректора успел передать исполнителю. Но тот обратился в правоохранительные органы.
В ходе проведения обыска дома у южноуральца сотрудники УФСБ России по Челябинской области также изъяли 15 патронов к охотничьим карабинам.
Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения по существу в Озерский городской суд. Озерчанин дожидается его начала под домашним арестом.
Челябинск, Виктор Елисеев
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