«Семейный бизнес»: в Чебаркуле вынесли приговор отцу и сыну – бутлегерам

В Чебаркуле вынесли приговор организаторам торговли поддельным алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал 46-летнего южноуральца и его 25-летнего сына виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, незаконном использовании чужого товарного знака, а также вымогательстве.

В суде установлено, что с января 2018 по июль 2021 года мужчины занимались незаконным оборотом контрафактного алкоголя, продавая его жителям Челябинской области.

В ходе обыска у бутлегеров полицейские изъяли около 15 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью свыше 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, 46-летний чебаркулец вместе с неизвестными пособниками вымогал у своего знакомого 2 миллиона рублей, подозревая его в краже своей алкогольной продукции.

Суд приговорил старшего южноуральца к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Его сын получил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Также судом удовлетворены исковые требования правообладателей товарных знаков на сумму свыше 7,6 миллиона рублей и сохранен арест на имущество подсудимого стоимостью 7 миллиона рублей.

Контрафакт подлежит уничтожению.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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