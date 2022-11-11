Магнитка – в числе лидеров российских работодателей

ММК вошел в лидеры рейтинга российских работодателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания разделила четвертое место в списке лучших работодателей России по версии «РБК Исследования рынков». Всего в рейтинге представлено более 80 крупнейших компаний и некоммерческих организаций страны из различных отраслей экономики.

Магнитка набрала 64,7 баллов, войдя в число 13 участников рейтинга с наивысшим баллом. Авторы исследования оценивали такие показатели, как уровень оплаты труда, возможности для дополнительного обучения и повышения квалификации, текучесть персонала, объем социальной поддержки работников, а также инвестиции компаний в развитие бизнеса и охрану окружающей среды, расходы на благотворительность. Анкетные данные всех участников были верифицированы и использованы для составления итогового рейтинга.

Среди сильных сторон ММК аналитики выделили условия труда для сотрудников, включая высокий уровень заработной платы и вложений в обучение персонала, качественный социальный пакет, а также объем инвестиций в развитие бизнеса. Лидеры рейтинга отличаются высоким уровнем надежности бизнеса и хорошей деловой репутацией, отмечается в комментарии к рейтингу.

«ПАО «ММК» традиционно уделяет самое большое внимание заботе о своих сотрудниках, стремится обеспечивать не только достойный уровень зарплат и социальных гарантий, но и комфортные условия труда, возможности для развития и реализации всеми работниками своего потенциала. Высокая оценка нашей работы независимыми аналитиками подтверждает правильность нашей работы и, надеюсь, позволит Магнитке стать еще более желанным работодателем как для молодых специалистов, так и уже для опытных профессионалов», – прокомментировал итоги рейтинга генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

ММК регулярно занимает высокие места в рейтингах лучших работодателей. Так, в ноябре 2021 года Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG включил Магнитку в число компаний, получивших «золото» общего рейтинга лучших работодателей, и поместил в лидеры в сфере металлургии. В текущем году Магнитогорский металлургический комбинат также стал финалистом престижной международной премии в сфере работы с персоналом Investors in People Awards 2022 в высшей «золотой» категории.

В новом рейтинге от «РБК Исследования рынков» представлены компании из различных отраслей экономики, включая IT и интернет-торговлю, добычу полезных ископаемых, производство, финансы и страхование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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