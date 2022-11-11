Полторы сотни иностранных ритейлеров остаются в России

Американские компании лидируют среди зарубежных брендов, оставшихся в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в российских торговых комплексах продолжают работать 152 иностранных компании. Об этом со ссылкой на данные NF Group пишет телеграм-канал «Свободная касса».

Интересно, что лидируют среди тех, кто остался, американцы: Штатам принадлежит 22,4% брендов, сохранивших присутствие в России. Далее идет Италия (15,1%). На третьем месте – Франция (10,5%). Замыкают пятерку Турция и Германия (по 9,9%).

В наименьшей степени на российском розничном рынке представлены компании из Казахстана, Финляндии, Южной Кореи и ряда других стран.

При этом наибольшее число зарубежных ритейлеров работают в fashion-сегменте (59,9%), общественном питании (9,9%), парфюмерии и косметике, аксессуарах и сувенирах (6% ), бытовой технике и электронике (5,3%).

Интересно, что премиум-сегмент иностранцев, оставшихся в классических торговых центрах, практически не интересует (в нем представлены лишь 1,3% иностранных брендов). В основном они представлены в ценовом сегменте средний (46,7%) и средний плюс (22,4%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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