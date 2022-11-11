Предстоящей ночью закроют движение на выезде из Челябинска

Один из выездов из Челябинска временно перекроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на автодороге Челябинск – Харлуши на участке км 5 + 700 м (в районе остановочного комплекса «Садовый») в ночь на 12 ноября – с 00:00 до 01:00 будут проводиться работы по установке надземного пешеходного перехода.

На это время будет полностью перекрыт данный участок дороги для движения транспортных средств. На месте производства работ регулировка движения будет организована силами ГИБДД.

Водителей просят заранее спланировать время и маршрут движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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