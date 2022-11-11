В Челябинске увеличат площадь Фатеевского кладбища

В Челябинске одобрили расширение Фатеевского кладбища.

Как передает корреспондегнт РИА «Новый День», жители Челябинска одобрили расширение некрополя в Ленинском районе города на прошедших публичных слушаниях.

Согласно решению горожан, площадь одного из крупнейших кладбищ областного центра увеличится, в том числе, за счет земельных участков, находившихся в составе садового товарищества «Кузнец-2».

В ходе публичных слушаний стало известно, что захоронения уже в настоящее время вышли за пределы официально обозначенных границ некрополя. В итоге площадь кладбища предложили увеличить за счет садовых хозяйств СНТ «Кузнец-2» с севера и и свободных земель в микрорайоне Фатеевка – с запада.

Челябинцы такое предложение поддержали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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