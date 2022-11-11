В Челябинской области начали прием заявлений херсонцев на жилищные сертификаты

Власти Южного Урала рассказали, куда могут обращаться жители Херсонщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минстроя Челябинской области, в регионе приступили к приему заявлений от граждан, вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области, на выдачу государственных жилищных сертификатов, дающих право приобрести жилые помещения на территории Южного Урала.

«Гражданам необходимо обращаться в любое из 58 отделений МФЦ на территории региона, – уточнили чиновники. – Первое заявление на получение жилищного сертификата для жителей Херсонской области уже было принято».

За разъяснениями можно обращаться в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в отдел жилищных субсидий и сертификатов по телефонам:

+7 (351) 261-60-13,

+7 (351) 237-87-98

в рабочее время с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:15.

Челябинск, Виктор Елисеев

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