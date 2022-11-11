Власти Южного Урала решили сэкономить за счет экологии и коммуналки

Власти Челябинской области пустили под нож важные статьи расходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области заканчивается заочное обсуждение бюджета региона на 2023 год. В проекте главного финансового документа нельзя не заметить буквально зияющих пустот: многие статьи расходов сокращены по сравнению с 2022 годом в разы. При этом в целом расходы казны планируется увеличить.

Согласно проекту бюджета, поступления в казну в 2023 году вырастут с 219 миллиардов рублей в 2022 году до 226 миллиардов рублей в 2023-м. Расходы предлагается нарастить с 256 миллиардов до 277 миллиардов рублей. Соответственно, и бюджетный дефицит увеличится с 37 до 52 миллиардов рублей.

Однако несмотря на общий рост, целый ряд статей окажется в минусе. Так, финансирование госпрограммы «Чистая вода» снизится втрое – до 327 миллионов 206 тысяч рублей. На мероприятия госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» выделят 231,7 миллиона рублей (-64,2%).

На расселение ветхо-аварийного жилья направят 976,5 миллионов рублей (-69%). А, к примеру, на госпрограмму «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» планируется выделить менее 204 миллионов рублей (-86,2% к 2022 году).

Ощутимо – на полмиллиарда – снизятся расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства».

Незначительное снижение запланировано и по расходам на развитие здравоохранения Челябинской области (с 41,5 до 41,3 млрд рублей). Это значительно меньше, чем, к примеру, падение финансирования госпрограммы «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области», которое планируется сократить с 46,7 млрд рублей в 2022 году до 41,05 млрд рублей в 2023-м.

Впрочем, есть и строчки, демонстрирующие рост. Например, расходы на госпрограмму «Развитие образования в Челябинской области» вырастут с 27,7 млрд рублей до 30,2 млрд рублей. А на комплексное развитие сельских территорий – и вовсе почти вдвое – со 188 млн до 309 млн рублей.

Но есть и более существенный рост. Так, финансирование программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» вырастет на 68% – с 29,4 млрд рублей в 2022 году до 49,3 млрд рублей в 2023-м. Правда, рост этой строчки планируется обеспечить чуть ли не исключительно за счет до сих пор считающегося достаточно спорным проекта метротрамвая: только в следующем году на его реализацию планируется направить 23 миллиарда рублей. А вот такие подпрограммы как дорожное строительство и ремонт, развитие дорожно-транспортной сети и «Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области» финансовую поддержку потеряют: расходы по первой из них сокращаются на 11,1%, второй – на 26,4%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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