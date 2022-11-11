«Металлург» с трудом одолел одного из аутсайдеров КХЛ

Магнитогорский «Металлург» выиграл на домашнем льду у казахстанского «Барыса» по буллитам – 3:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», во втором матче домашней серии лидеры Восточной конференции КХЛ с огромным трудом прервали четырехматчевую серию поражений. И первая половина встречи заставила болельщиков «Магнитки» изрядно понервничать.
В первом периоде команды так и не смогли открыть счет. И в итоге все «игровые» шайбы были заброшены во втором.
Причем открыли счет гости. На 23-й минуте матча Нельсон Ножье раскупорил ворота Эдди Паскуале – 1:0 в пользу «Барыса». Уже через пять минут казахстанцы удваивают отрыв благодаря точному удару Джереми Бракко – 2:0.
Лишь на 32-й минуте Павел Акользин сокращает отставание, а на 36-й минуте Филипп Майе сравнивает счет – 2:2.
После этого ни хозяева, ни гости не смогли поразить ворота соперников. Безрезультатно прошел и овертайм. В итоге лишь в серии послематчевых буллитов магнитогорцы вырвали победу. Итог – 3:2, «Металлург» прерывает четырехматчевую серию поражений.
Челябинск, Виктор Елисеев
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