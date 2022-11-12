Пригород Челябинска остался без электричества

Жители Копейска остались без электричества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла в ночь на субботу, 12 ноября. Об том жители Копейска сообщили в социальных сетях.

«С балкона видела, бабахнуло сначала, как взрыв, а потом засверкала какая то вышка как разряд молнии. Что-то в этом районе, рядом с заводом Кирова, у меня как раз окна туда выходят», – рассказала копейчанка в сообществе «Подслушано Копейск».

Утром субботы у большей части жителей центрнальной части Копейска не было электричества, воды и отопления. В настоящее время, по данным ГУ МЧС по Челябинской области, электроснабжение восстановлено по резервной схеме. На основной линии ведутся восстановительные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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