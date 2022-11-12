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Суббота, 12 ноября 2022, 12:09 мск

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Южноуралец попал под поезд «Челябинск – Екатеринбург»

В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели мужчины под новым поездом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла утром субботы 12 ноября.

«Предварительно, в 05 часов 05 минут (по мск) на 5 пикете 240 км перегона Электростанция – Шагол Южно-Уральской железной дороги произошло смертельное травмирование мужчины рельсовым автобусом «Орлан» №7123, следовавшим по маршруту Челябинск – Екатеринбург», – уточнили представители ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий.

Напомним, новый железнодорожный маршрут «Челябинск – Екатеринбург» был запущен вчера, 11 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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