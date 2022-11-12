«Трактор» терпит второе подряд поражение во Владивостоке

Челябинский «Трактор» проиграл во Владивостоке «Адмиралу» – 0:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча вновь проходила в вязкой манере. В первом периоден челябинские хоккеисты больше атаковали, но до удара по воротам доходило не слишком часто. Не торопились и хозяева.

В конце игрового отрезка «Адмирал» остался в меньшинстве. Но за полторы минуты «черно-белые» не смогли выжать из этого ничего. Итог – 0:0.

Во втором периоде игра выравнялась. Команды начали играть грубее. Но ничего, кроме приличного числа удалений это не принесло. На второй перерыв команды ушли, так и не открыв счет.

Наконец, в третьем игровом отрезке болельщики, переполнявшие трибуны, увидели гол. На 43-й минуте матча челябинцы потеряли шайбу в средней зоне, ее подхватил Артем Гареев и убежал к воротам «Трактора» – 1:0, хозяева открывают счет. После этого инициатива постепенно перешла к гостям. Они чаще владивостокцев контролировали шайбу, а в последней четверти третьего периода буквально прописались в зоне «Адмирала». Но все попытки челябинцев забить либо вязли в плотной игре защитников владивостокского клуба, либо разбивались об уверенную игру голкипера хозяев. Итог – 0:1, второе подряд поражение «Трактора» от клуба из Владивостока.

Челябинск, Виктор Елисеев

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