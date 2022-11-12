На Южный Урал надвигается шторм

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 13 ноября в отдельных районах Южного Урала ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер до 18 метров в секунду.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности. «Все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость», – отмечают в экстренном ведомстве.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

При сильном ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров в жилье. «При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – рекомендовали экстренном ведомстве.

Ноябрь 12, Виктор Елисеев

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