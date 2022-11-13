Снег и гололед: на Южном Урале продлили штормовое предупреждение

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по данным Гидрометеоцентра ночью и днем 14 ноября в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, ночью местами сильные. На дорогах гололедица, в горах сильная.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам, предупреждают в экстренных службах.

При сильном ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров в жилье.

Ноябрь 13, Виктор Елисеев

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