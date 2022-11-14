Пациенты в шоке от состояния отделения гинекологии челябинской ГКБ №1

Пациенток возмутило состояние санузлов в отделении гинекологии ГКБ №1 Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из женщин провела миниэкскурсию, записав ее на видео и опубликовав ролик в социальных сетях.

По словам горожанки, двери в туалетах не закрываются. А в расположенную поблизости душевую оккупировала плесень.

К слову, душевая на целый этаж всего одна, и дожидаться своей очереди пациенткам приходится иногда по 40 минут. Все это время женщины вынуждены стоять: ни стульев, ни скамеек поблизости нет.

Попав в душевую, положительных эмоций горожанки тоже не испытывают. Их встречает облупившийся потолок, пропитанный сыростью, грязно-желтое пятно в одной из кабинок на полу, мокрые скользкие ступени и черная плесень.

В министерстве здравоохранения Челябинской области после появления скандального видео пообещали провести проверку состояния лечебного учреждения. И сообщили, что ремонт санузлов по планы больницы, должен закончиться в первом квартале 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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