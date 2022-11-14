«Трактор» потерпел третье поражение подряд

В Хабаровске челябинский «Трактор» уступил местному «Амуру» – 0:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский клуб не забивает уже 11 периодов подряд. На сей раз «Трактор» потерпел поражение от команды, занимающей последнее место в таблице Восточной конференции.

Уже в начале первого периода хозяева открыли счет: Евгений Кулик потерял шайбу, которую подхватил форвард хабаровчан Ян Дрозг и с левого фланга отправил в ворота Ильи Проскурякова – 1:0.

«Черно-белые» продолжали атаковать, но безуспешно. Хозяева действовали не столь активно, но острее. Однако счет до перерыва так и не изменился – 1:0.

Во втором периоде «Амур» уже доминировал на площадке: хозяева вдвое перебросали челябинцев как на площадке, так и в створ ворот. Однако за вратарскую линию залетела лишь одна шайба: на 28-й минуте Артур Гиздатуллин поймал на ошибке уже голкипера южноуральцев – 2:0.

В третьем игровом отрезке игра гостей посыпалась окончательно. Шайба так и не шла в ворота, итог – 2:0 в пользу «Амура», и «Трактор» по-прежнему не может ничего сделать со своей атакой.

В среду, 16 ноября, в Хабаровске «черно-белым» вновь придется скрестить свои клюшки с «Амуром».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»