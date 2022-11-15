Население Земли достигло 8 миллиардов

Население Земли достигло 8 млрд человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ООН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми густонаселенными остаются Китай и Индия – в каждой из этих стран проживает по 1,5 млрд. При этом две трети населения Земли живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост происходит, в основном, за счет численности жителей беднейших регионов – например, африканских стран.

Вместе с тем, общие темпы прироста снижаются: с 7 до 8 миллиардов население планеты увеличивалось в течение 12 лет. Показатель в 9 млрд прогнозируется к 2037 году, а в 10,5 млрд – к 2080 годам.

Процесс будет сопровождаться старением населения. Так, по подсчетам демографом, при сохранении сегодняшних тенденций к 2050 году средняя продолжительность жизни в мире превысит 77 лет, а доля людей старше 65 лет вырастет с сегодняшних 10% до 16%.

Челябинск, Софья Артемьева

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