В Китае впервые за 60 лет сократилось число жителей

В 2022 году население Китая сократилось на 850 тысяч человек. Такое происходит впервые за последние 60 лет несмотря на то, что власти отменили демографические ограничения. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

На конец года численность жителей Китая составила 1,411 млрд человек. В эту цифру не входят проживающие в Гонконге, Макао, Тайване, а также граждане других стран, живущие в КНР.

По данным китайского госстата, в минувшем году родились 9,56 млн граждан, коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 6,77, умерли 10,41 млн граждан, коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 7,37.

Коэффициент соотношения полов составляет 104,69, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Мужское население страны составляет 722,06 млн человек, женское население – 689,69 млн.

875,56 млн китайцев находятся в трудоспособном возрасте (от 16 до 59 лет), что составляет 62% от общей численности населения, людей в возрасте 60 лет и старше – 280,04 млн человек, то есть 19,8%.

Ранее власти КНР отменили все штрафы и требования, введенные для ограничения рождаемости. Однако жители Китая не торопятся обзаводиться детьми. В результате страна сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения.

Пекин, Зоя Осколкова

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