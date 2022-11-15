В Челябинске решили потратить миллионы рублей на видимость улучшения экологии

В Челябинске муниципальное учреждение ищет компанию, чтобы отдать больше 7 миллионов рублей на продвижение роликов об «экологичном» городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрос ценовых предложений на оказание услуг по размещению и продвижению (таргетированию) информационных материалов в информационно-коммуникационной сети Интернет объявило МАУ «Информационная группа «Вечерний Челябинск».

Целью мероприятия является «повышение информированности общественности о деятельности, ключевых инициативах и проектах органов местного самоуправления города Челябинска в области экологии, социальной политики и корпоративного управления, а также формирования позитивной репутации города Челябинска».

За это муниципальное учреждение готово отдать 7,3 миллиона рублей, следует из документов на портале госзакупок. Объявление о запросе цен было опубликовано 13 ноября, решение комиссия примет 21 ноября. До 25 декабря текущего года работа должна быть полностью выполнена.

За это время подрядчик должен раскрутить два снятых заказчиком видеоролика хронометражом не менее 60 секунд каждый, двухсерийный фильм. То и другое – на портале РБК. Кроме того, обеспечить лендинг на площадке РБК подкаста заказчика из 10 выпусков хронометражом от 20 до 30 минут каждый.

«Формат продвижения: тексто-графические блоки, содержащие визуальную и/или текстовую составляющие информации. В отношении визуальной составляющей рекомендуется использовать спокойные, «не кричащие» изображения, преимущественно зеленых («экологичных») тонов, возможно, отображающие какие-то результаты экологических инициатив Челябинска, – говорится в техзадании. – В отношении текстовой составляющей рекомендуется использовать слова и словосочетания (необязательно все) «Челябинск», «экологические компетенции», «экологические технологии», «подкаст», «эксперты», «чистый город», «чистый мегаполис», «экологическое сознание», «перемены», «новое», «лучшее», «меняется» и их производные формы».

«Семь с лишним (!) миллионов на тексто-графические блоки про «новые лучшие перемены в экологическом сознании чистого мегаполиса». Легендарная Света из Иваново смотрится гением на фоне этих мантр, – прокомментировал новую пиар-инициативу первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов. – Ребят, не тратьте деньги! Я вам такое бесплатно запилю, смотрите:

«Благодаря новым экологическим компетенциям и лучшим экологическим технологиям и без того чистый город Челябинск становится ещё более чистым мегаполисом, меняется, причем, эти перемены отмечают как эксперты, так и обычные слушатели нашего подкаста».

Класс? Все строго в соответствии с техническим заданием! Можно закрывать контракт, записав, что челябинская экология испытала «новые лучшие перемены» и заколосилась кругом стремительным домкратом.

А семь с лишним миллионов лучше потратить на поддержку наших ребят мобилизованных, или на расселение людей из разрушающихся бараков, или на жилье для сирот, или на капремонты разваливающихся домов, или на ту же экологию челябинскую, от которой уже не знают куда деться люди, но только не на втирание очков, пожалуйста.

А закупкой должна заниматься прокуратура, потому что это бардак, конечно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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