Улицу Братьев Кашириных в Челябинске продлят до элитного поселка

Одну из ведущих магистралей северо-запада Челябинска продлят за 18,8 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска объявила конкурс на разработку проектной документации на строительство нового участка автодороги по улице Братьев Кашириных на участке от улицы Академика Королева до улицы Лыжных Батальонов.

Магистраль соединит расположенные на территории областного центра поселки Шершни и Тарасовка. По задумке городских властей, новая дорога должна будет принять на себя основной поток автомобилей, двигающихся сейчас по улице Гостевой в Шершнях.

Заказчиком работ выступает комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Начальная стоимость контракта составляет 18,86 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит разработать проект планировки территории и проект межевания территории, предусмотрев земельные участки под переустраиваемые инженерные коммуникации.

Проект нового участка улицы Братьев Кашириных должен включать тротуары шириной не менее трех метров, а также велодорожек – не менее двух метров.

Проектируемая магистраль должна ускорить проезд к микрорайонам в поселке Западном и спортивному комплексу с лыжероллерной трассой у Карпового пруда.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 30 ноября. Итоги конкурса планируется подвести 5 декабря. Проект необходимо будет представить к 29 марта 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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