Дикий кабан пробился на улицы уральского города

В Миассе жители заметили на улицах дикого кабана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Миасса столкнулся с животным на улицах района Машгородок. Об этом он рассказал в социальных сетях.

По словам мужчины, он чуть не сбил кабана на автомобиле. «По Машгородку еду, по объездной. Кабан бежит! Прикинь!" – рассказал он в опубликованном ролике.

В обсуждении, развернувшемся под постом, южноуральцы пишут, что кабаны забредают в Миасс не впервые. Так, в самом городе такое же животное видели в сентябре, а в садовых товариществах к ним давно привыкли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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