Третий город Южного Урала получил звание «Город трудовой доблести»

В Челябинской области третий город получил звание «Город трудовой доблести».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, президент России Владимир Путин присвоил Златоусту почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 15 ноября.

Одновременно с южноуральским городом звания за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне удостоены Астрахань, Вологда, Горловка, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск.

Напомним, ранее с инициативой присвоения Златоусту почетного звания выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников. В годы Великой Отечественной войны город стал одним из ведущих производителей спецстали. Кроме того, здесь производили корпуса снарядов и мин, пулеметы, авиационные пушки и другое.

Летом 2020 года звание «Город трудовой доблести» было присвоено Челябинску и Магнитогорску.

Челябинск, Виктор Елисеев

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