«Магнитка» уверенно завершает домашнюю серию

Магнитогорский «Металлург» обыграл на домашней арене «Сибирь» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы уверенно начали встречу, и уже на 3-й минуте открыли счет.

Будучи в меньшинстве, «металлурги» выиграли борьбу у борта, и Григорий Дронов отправил шайбу далеко вперед. Ее подхватил Павел Акользин, выкатился на ворота и бросил в угол ворот – 1:0.

Десять минут спустя легионеры «Магнитки» увеличили отрыв: Филипп Майе с пятака успешно завершил атаку, начату Бренданом Лайпсиком.

Начало второго периода осталось за гостями. Также на 3-й минуте игрового отрезка Тревор Мерфи, получив на синей линии пас от Тейлора Бека, мощно бросил под перекладину ворот – 2:1. Но на 35-й минуте матча Михаил Фисенко, открыв счет забитым голам в этом сезоне, вернул преимущество хозяев в две шайбы – 3:1.

Особенно обострилась игра в третьем периоде, когда на 50-й минуте Александр Шаров перехватил шайбу в чужой зоне, прорвался по правому флангу и отправил ее на пятак, где она угодила в спину защитнику хозяев Ярославу Хабарову и отлетела в ворота «Металлурга».

Но сравнять счет новосибирцы не смогли. Победную точку во встрече на 60-й минуте поставил Андрей Чибисов, поразив пустые ворота «Сибири» – 4:2, магнитогорцы уверенно завершают домашнюю серию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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