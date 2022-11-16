Россияне сообщили, ради чего готовы отказаться от официальной зарплаты

Каждый третий работающий житель России готов отказаться от официальной зарплаты ради «денег в конверте», если сумма будет существенно увеличена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня 72% жителей страны, по данным «Работа.ру», получают полностью официальные зарплаты. Но 31% готов отказаться от таких расчетов, если сумму выдаваемую на руки увеличат в 2 раза и выше.

Кстати, 9% респондентов получают «в конверте» всю зарплату, еще 19% – частично.

Чаще всего «серые выплаты» наблюдаются в сферах торговли и сферы услуг, строительства, общественного питания, охраны и безопасности, у бухгалтеров и в индустрии развлечений.

Около трети участников опроса заявили, что ни при каких обстоятельствах не откажутся от «белой» зарплаты.

Напомним, накануне сервис SuperJob сообщил, что работать неофициально не согласны 26% россиян, а 40% готовы получать «серую зарплату».

Москва, Анастасия Паллей

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