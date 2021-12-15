Жители России оценили готовность работать за «черную» зарплату

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, 40% опрошенных россиян согласны получать «черную» зарплату. 26% респондентов заявили, что их не устроили бы такие условия работы. Почти четверть опрошенных (24%) затруднились с ответом.

Чаще всего на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и люди старше 45 лет (44%), приводит данные опроса «Прайм».

Впрочем, за год число россиян, согласных на «серые» схемы получения зарплаты, сократилось – в декабре прошлого года утвердительно ответили на этот вопрос 44% респондентов.

Авторы исследования отмечают, что самое большое число согласных на трудоустройство с «зарплатой в конверте» было в 2009 году – 60%, а минимальное – 36% – в апреле 2021 года. И указывают, что россияне соглашаются на «черную» или «серую» зарплату из-за сложностей с поиском работы и личных обстоятельств.

Исследование проводилось 6-13 декабря в 419 населенных пунктов во всех федеральных округах России среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 человек.

Москва, Наталья Петрова

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