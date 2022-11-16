Копейчанка уговорила мужа отдать мошенникам 840 тысяч рублей

Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают в раскрытии преступления, и оформили кредиты на 800 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратилась 35-летняя горожанка, рассказавшая, что лишилась вместе с мужем более 840 тысяч рублей.

По словам женщины, находящейся в декретном отпуске, через мессенджер ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов Москвы, он сообщил, что у них проходит следствие в отношении сотрудников банка, которые получили доступ к данным клиентов и пытаются оформить на нее кредитные карты.

Далее копейчанке стали звонить с другого абонентского номера, звонивший представился сотрудником силового ведомства и рассказал, что за ней будет закреплен сотрудник центрального банка, который будет отвечать за экономическую и финансовую безопасность. «Банкир» объяснил женщине: неизвестные пытаются оформить кредитные карты на ее имя, поэтому необходимо самой оформить займы. Поверившая аферистам горожанка дистанционно оформила кредиты в различных банках на сумму более 440 тысяч рублей и перевела злоумышленникам на указанный ими расчетный счет.

На следующий день ей снова позвонили. На сей раз женщине сообщили, что в регионе распространились случаи утечки информации и попросили проинструктировать супруга о действиях, которые тому необходимо будет повторить. Мужчина, поверив своей жене, следуя ее советам, оформил кредиты на сумму около 400 тысяч рублей и перевел на указанную ему банковскую карту. Когда перестали поступать звонки, копейчане обратились в банк и узнали, что стали жертвами мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления и установление лиц, причастных к его совершению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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