Пьяный южноуралец бросил босого ребенка в банке

В Челябинской области проводится проверка по информации в СМИ о поступлении ребенка в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вопиющий случай произошел вчера, 15 ноября.

Вечером вторника в больницу Южноуральска привезли мальчика 4-5 лет с признаками обморожения. Ребенка забрали из отделения банка.

Оказалось, что в кредитное учреждение мальчика привел нетрезвый мужчина. При этом ребенок шел босым по снегу. Оставив ребенка, южноуралец ушел.

По данному факту проводится доследственная проверка. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по надлежащему уходу за ребенком, а так же действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной семьей», – заявили в силовом ведомстве.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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