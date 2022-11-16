На пост главы новой территории под Челябинском претендуют четыре человека

До участия в конкурсе на должность главы Коркинского округа допутили всех заявившихся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия допустила к участию в выборах главы Коркинского муниципального округа всех четырех заявившихся на участие в них кандидатов.

Напомним, прием документов закончился месяц назад – 17 октября. На участие в борьбе за кресло главы муниципалитета заявились четверо: Николай Курисько, Сергей Кутуев, Виталий Пипченко и действующий руководитель нового муниципалитета в статусе и.о., ранее – глава одноименного района Наталья Лощинина.

Коркинский муниципальный округ был образован в текущем году, объединив четыре муниципалита – город Коркино, поселки Роза и Первомайский, а также Коркинский район. Город и поселки располагались на территории Коркинского района, но муниципальные власти зачастую враждовали между собой.

Итоговое заседание комиссии запланировано на 22 ноября. Тогда будут названы основные претенденты на пост главы нового муниципалитета. Окончательное решение, выбрав из них, примет собрание депутатов округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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