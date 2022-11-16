Жителей уральского ЗАТО насторожило «потустороннее» свечение

Жители города атомщиков в Челябинской области переполошились из-за странного свечения в небе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», яркое свечение в небе над городом жители ЗАТО Снежинск заметили вечером во вторник, 15 ноября. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Снежинцы, что за свечение?» – написали горожане в посте к фотографим, запечатлевшим разливающийся в вечернем небе яркий свет.

В комментариях развернулось живое обсуждение явления. Варианты его происхождения были самыми разными: светлячки, теплицы в челябинском Чурилово, базы НАТО, НЛО и многое другое.

Впрочем, достаточно быстро выяснилось, что источником свечения стали прожекторы, включенные на стадионе Гагарина в Снежинске. Просто из-за снега и начинающего мороза их свет стал виден на достаточно большом расстоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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