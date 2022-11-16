Выжившего гида задержали по делу о гибели туристов на Ключевском вулкане

На Камчатке задержали гида, сопровождавшего группу альпинистов при восхождении на Ключевскую сопку.

Как уже сообщал «Новый День», группа из десяти туристов из семи российских регионов с двумя гидами начала восхождение на самый высокий действующий вулкан Евразии 30 августа. 2 сентября девять человек направились к вершине вулкана, а трое остались в лагере. При восхождении шесть человек сорвались в пропасть и погибли. Еще трое замерзли. Среди погибших оказался и альпинист-любитель из Магнитогорска.

В живых остались только два туриста и гид, не участвовавшие в последнем этапе восхождения.

Сегодня стало известно, что в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть людей (ч.3 ст. 238 УК РФ) задержан и допрошен 30-летний гид из Новосибирска.

Мужчина фигурирует в деле как подозреваемый, решается вопрос об его аресте.

Челябинск, Павел Зварзин

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