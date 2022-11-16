В челябинском лесу насмерть замерз мужчина

Челябинца нашли в Каштакском лесу нак следующий день после пропажи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вечером 15 ноября к диспетчерам единой дежурно-диспетчерской службы 112 обратились с просьбой о помощи родители 34-летнего жителя Челябинска.

Горожане рассказали, что сын позвонил им по телефону и сказал, что смотрит за взлетом-посадкой самолетов, но очень замерз и не чувствует ног.

Это было последнее, что челябинцы слышали от мужчины: позже в этот день и на следующее утро он уже не отвечал на звонки, а точное местонахождение оставалось неизвестным.

На момент начала поисков был известен только приблизительный маршрут движения – южноуралец вечером пешком пошел от села Долгодеревенское в Челябинск.

К поисково-спасательным работам были привлечены три группы Мобильного отряда ПСС области и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС Челябинской области.

Участок протяженностью около 20-ти километров обследовали одновременно несколькими группами с применением внедорожной техники, автотранспорта, пешим ходом. Вечером в ходе поиска удалось обнаружить первые следы пострадавшего.

Сегодня днем тело погибшего обнаружено кинологическим расчетом ПСС области и передано сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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