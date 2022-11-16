Челябинка займет ворота в Матче Звезд

Челябинка Милена Третяк выйдет на лед в Матче Звезд Женской хоккейной лиги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского хоккейного клуба «Белые Медведицы», тренеры Запада и Востока назвали имена вратарей, которые будут защищать ворота команд на Матче Звезд Женской хоккейной лиги 4 декабря в Челябинске.

Штаб Валерия Давлетшина выбрал 18-летнюю Дарью Гредзен из «Бирюсы» и Милену Третяк из челябинской команды «Белые Медведицы». Команда Запада, которую возглавляет Алексей Чистяков, сделала ставку на Валерию Меркушеву и Валерию Тараканову из «Торпедо».

Для обеих хоккеисток в команде Востока Матч Звезд 2022 станет дебютным.

Дарья Гредзен проводит четвертый сезон в ЖХЛ. За «Бирюсу» вратарь сыграла 70 матчей, засушив девять из них. В сезоне 2022/2023 Дарья выступила в девяти матчах, семь из них стали победными. Коэффициент надежности вратаря составляет 2,22. Гредзен самая молодая голкипер Матча Звезд 2022 – хоккеистке 18 лет.

Милена Третяк – основной вратарь челябинских «Белых Медведиц». Хоккеистка проводит в Лиге седьмой сезон. Из 83 матчей Третяк выиграла 31, засушив 11. В сезоне 2022/2023 Милена – второй вратарь ЖХЛ по количеству отраженных бросков: за 14 матчей спасла ворота 459 раз. Третяк входит в тройку лучших вратарей ЖХЛ по количеству «сухих» игр в чемпионате 2022/2023 – она трижды в сезоне сыграла «на ноль».

Матч Звезд ЖХЛ пройдет 4 декабря на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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