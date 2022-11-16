«Трактор» вырывает победу у «Амура» в серии буллитов

Челябинский «Трактор» в Хабаровске одолел «Амур» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к началу встречу «Трактор» уже был соседом «Амура» по турнирной таблице. Челябинский клуб занимал девятое место с 27-ю очками после 31 матча, хабаровчане отставали на одно очко после 28 игр.

В первом периоде «черно-белые» прочно владели инициативой. За 20 минут хоккеисты «Трактора» успели совершить 29 бросков, из них 14 – в створ ворот соперника. Хозяева ответили лишь 13 и 10 соответственно. Но игрвое преимущество так и не привело к голу, и на первый перерыв команды отправились при счете 0:0.

Зато во втором игровом отрезке, когда игра выравнялась, челябинцев, наконец, прорвало. Отыграв 12 периодов без забитых шайб, южноуральцы распечатали-таки ворота «Амура». Сделал это на 27-й минуте матча Петр Хохряков, первым успевший к отскоку шайбы от клюшки вратаря после броска Кирилла Капустина – 1:0.

Уже через 26 секунд Адам Альмквист мощным броском от синей линии делает счет 2:0 в пользу гостей. Казалось, «Трактор» проснулся после длительной спячки. Но развить успех челябинцы не сумели. На 37-й минуте встречи нападающий «Амура» Сергей Лапин сокращает разрыв – 1:2. А на последней минуте периода Владислав Бородулин сравнивает счет, и на перерыв хоккеисты уходят уже при двух двойках на табло.

В третьем тайме у гостей были шансы вырвать победу. Но челябинцы вновь не воспользовались большинством. И игра перешла в овертайм, а затем – в серию буллитов. И голкипер «Трактора» Сергей Мыльников отражает три из четырех штрафных хозяев – 3:2, долгожданная победа челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»