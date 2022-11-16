Уралец, подозреваемый в насилии над ребенком, пытался сбежать на новые территории

Житель Магнитогорска, записавшийся добровольцем для участия в СВО, задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней падчерицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 33-летнего жителя Магнитогорска задержали на военных сборах в Чебаркуле.

Оттуда мужчина планировал отправится в зону специальной военной операции на Украине. Но сделать это помешали следователи. Оказалось, что южноуральца подозревают в изнасиловании ребенка.

Уголовное дело в отношении магнитогорца возбудили после того, как в полицию обратилась учительница школы, где учится его падчерица. 12-летняя девочка сначала пожаловалась на отчима своей подруге. По словам девочки, он надругался над ней в августе этого года. Потом грозился сделать это еще раз. Мать знала о происходящем, но вступаться за дочь, видимо, не собиралась. После разговора подруг о произошедшем стало известно педагогам.

В отношении южноуральца возбудили уголовное дело. Но задержать его в Магнитогорске не смогли. «Оказалось, что после изнасилования парень решил записаться добровольцем, – сообщает телеграм-канал Baza. – Возможно, он хотел уехать на Украину, затеряться на линии соприкосновения и избежать наказания».

Магнитогорца вернули из Чебаркуля в Магнитогорск. Теперь с ним работают следователи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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