В Челябинске школьника с разбитой головой отправили на урок

Челябинцы подали в суд на школу из-за травмы ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку информации о получении ребенком повреждений в образовательной организации.
️Установлено, что 12-летний мальчик во время игры со сверстниками ударился о стену. Это видела учительница, но произошедшему особого значения не придала, отправив ребенка на урок. Во время занятий школьнику стало плохо.
Мальчику оказали первую помощь и, вызвав мать ученика, успокоились. В тот же день челябинца экстренно увезли в больницу, где выяснилось, что он получил черепно-мозговую травму.
Прокуратура требует привлечь педагогов к ответственности. Кроме того, родителям школьника помогли составить исковое заявление в суд о взыскании морального вреда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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