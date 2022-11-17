В Челябинске школьника с разбитой головой отправили на урок

Челябинцы подали в суд на школу из-за травмы ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку информации о получении ребенком повреждений в образовательной организации.

️Установлено, что 12-летний мальчик во время игры со сверстниками ударился о стену. Это видела учительница, но произошедшему особого значения не придала, отправив ребенка на урок. Во время занятий школьнику стало плохо.

Мальчику оказали первую помощь и, вызвав мать ученика, успокоились. В тот же день челябинца экстренно увезли в больницу, где выяснилось, что он получил черепно-мозговую травму.

Прокуратура требует привлечь педагогов к ответственности. Кроме того, родителям школьника помогли составить исковое заявление в суд о взыскании морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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