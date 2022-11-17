В Челябинске морозной ночью высадили деревья

Челябинцев удивила ночная высадка деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественной организации «Эко-standart», на работы обратили внимание жители и обратились к экспертам обьединения.

«Подрядчик, выполняющий работы на участке проспекта Комарова от улицы Краснофлотской до улицы Завалишина на сумму 3 миллиона 825 тысяч рублей, высадил некачественный и не пригодный материал, о чем наши эксперты заявили еще на прошлой неделе и отправили выявленные нарушения в администрацию города Челябинска, с просьбой не принимать данные работы, так как посадочный материал не соответствовал техническому заданию и ГОСТам», – напомнили общественники.

В мэрии отреагировали достаточно быстро, попросив фирму исправить выявленные нарушения. Поначалу в подрядной организации отнеслись к требованиям городских властей без энтузиазма. Но когда активисты заявили, что намерены провести независимую экспертизу, заменить деревья все-таки решились.

Правда, почему-то ночью, при температуре -17 градусов. Но и на сей раз с нарушениями, настаивают общественники. «Кома земли и глубина лунок не соответствует требованиям, а высадка в такую температуру запрещена, тем более ямы были не подготовлены, а кома маленькие, все это приведет к промерзанию корневой системы, и деревья не приживутся. Одно дело садить в снег и мороз хвойные породы, но не лиственные, да и еще с нарушениями», – заявили в общественной организации.

Эко-активисты просят городскую администрацию обратить на это внимание и не принимать работы, а также пригласить экспертов для проведения экспертизы проведенных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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