Уральские металлурги расширяют ассортимент продукции для автомобилестроения

ММК осваивает новые виды продукции для автопрома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на завершившейся в Москве Международной промышленной выставке «Металл-Экспо – 2022» состоялось заседание рабочей группы по Межотраслевой программе освоения новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения на период 2018-2023 годы.

На заседании с докладом выступил главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов, который рассказал о реализации на комбинате межотраслевой программы (МОП) и внедрении новых технологических приемов при производстве холоднокатаного и горячекатаного листа для автомобильной отрасли.

Он отметил, что в рамках МОП Магнитогорский металлургический комбинат произвел горячекатаный прокат для изготовления пружин «холодной навивки» с целью импортозамещения и локализации полного цикла производства пружин в РФ. Опытная партия проката была поставлена потребителю и получено заключение о ее соответствии требованиям согласованных ТУ.

Специалисты ММК также разработали технологию производства круглого проката из специальных легированных сталей с гарантированной группой холодной осадки 66 и 66Т для изготовления высокопрочных крепежных и других изделий методом холодной объемной штамповки.

Помимо этого, ПАО «ММК» в 2021 году произвел круглый сортовой прокат из стали марок 32CrB4 и 42CrMo4, а в 2022 году – из стали марки 36MnB4. Прокат был поставлен на Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» для опытной переработки. Результаты испытаний горячекатаного проката и крепежа из этих марок стали, а также образцы крепежа из них с лучшими вариантами исполнения для испытаний «ММК-МЕТИЗ» совместно с ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» предоставят в ПАО «КАМАЗ», которое проведет усталостные испытания образцов крепежа и определит вариант исполнения болта для продолжения работ по внедрению.

Еще одно направление работы комбината – разработка сталей и технологии их производства для высоконагруженных элементов почвообрабатывающей и других видов сельскохозяйственной техники. Магнитка выпускает линейку высокопрочных сталей MAGSTRONG, два вида которой используются для производства сельскохозмашин – MAGSTRONG AGRO 22 (аналог 22MnB5) и MAGSTRONG AGRO 33 (аналог 33MnB5).

В числе других направлений выполнения МОП Сергей Денисов выделил разработку и освоение производства холоднокатаного и горячеоцинкованного листового проката из двухфазных (DP) сталей разных категорий прочности, а также холоднокатаного листового проката из ферритных и многофазных сталей. Помимо этого, ММК продолжает освоение производства листового проката из износостойких сталей с пределом текучести >1000 МПа и сталей повышенной прочности (1200 МПа) для повышения надежности автомобиля в эксплуатации.

С 2020 года ПАО «ММК» принимает заказы на производство автостали по кассетным технологиям. Эта технология холодной прокатки позволяет за счет варьирования натяжения полосы в агрегате получать разные типы и классы прочности стали при одинаковом химическом составе, обеспечивая возможность комбинату выполнять малые заказы.

Работа с предприятиями автомобильной промышленности – одно из приоритетных направлений производственной и сбытовой деятельности ПАО «ММК». Компания последовательно реализует стратегическую инициативу «Поставщик №1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке», в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство качественного автолиста на замену импортных аналогов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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