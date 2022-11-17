В Челябинской области продолжает снижаться инфляция

В ЦБ заявили о продолжении снижения в Челябинской области инфляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России, годовая инфляция на Южном Урале в октябре снизилась по сравнению с сентябрем и составила 10,5%. Сказалось расширение предложения и сокращение издержек производителей продовольствия, а также снижение покупательской активности.

Продовольственная инфляция замедлилась в основном за счет того, что мясо птицы и свинина стали дешевле, чем год назад, а рост цен на продукты их переработки замедлился. Это произошло благодаря увеличению объемов выпуска этой продукции как в Челябинской области, так и в целом по стране. Кроме того, из-за снижения затрат животноводов на корма (в связи с успешной заготовительной кампанией) замедлился годовой рост цен на молоко, творог и сливочное масло.

Продолжилось замедление роста цен в секторе непродовольственных товаров, в частности, на легковые автомобили и бытовую технику. Это связано с расширением поставок электроники, сдержанной покупательской активностью и коррекцией цен после их всплеска в начале весны.

В сфере услуг темп прироста цен наоборот увеличился. Так, в условиях санкций выросли расходы авиакомпаний на обслуживание авиапарка, что сказалось на удорожании авиаперелетов. По причине дополнительной индексации тарифов с 1 октября ускорился годовой рост цен на билеты на поезда дальнего следования.

В целом по стране годовая инфляция продолжила снижаться и составила 12,6%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12-13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5-7% в следующем году и вернется к 4% в 2024 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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